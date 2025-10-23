रोहित शर्मा की वापसी की बदौलत भारत 264 रनों पर पहुंचा खोए 9 विकेट

AUSvsIND रोहित शर्मा ने धीमी लेकिन सधी हुई 73 रनों की पारी खेलकर अपने ऊपर आ रहे सवालों को थामा लेकिन इसके बाद भारत के निचले क्रम ने निराश किया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहले 10 ओवर तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने दी।अपना पहला एकदिवसीय मैच खेल रहे जेवियर ब्राटलेट ने एक ही ओवर में पहले शुभमन गिल और फिर विराट कोहली को आउट किया। जिसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और दोनों ने अर्धशतक जड़े। हालांकि इन दोनों के रवाना होने के बाद निचले क्रम ने निराश किया। वह तो भला हो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह का जिन्होंने 8 विकेट जाने के बाद भी स्कोर को 250 पार पहुंचाया।भारत ने अंतत 264 रन 9 विकेट खोकर बनाए।एडम जैम्पा ने 60 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट लिए।रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिच ओवेन, कूपर कॉनली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड।