INDvsAUS ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

Australia have won the toss & Team India will bat first!



India: Unchanged

Australia: Alex Carey replaces Josh Philippe



AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एकादश में तीन बदलाव करते हुए जोश फिलिप, नाथन एलिस और मैथ्यू कुहनेमन की जगह एलेक्स कैरी, जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा को टीम में शामिल किया है।भारत ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की श्रृंखला का पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे चल रहा है।रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिच ओवेन, कूपर कॉनली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड।