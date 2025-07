पंत ने तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड, टेस्ट के छक्कों के असली बादशाह कौन? जानिए

Most Sixes for India (Test) : एक दौर था जब टेस्ट क्रिकेट में छक्का लगाना रिस्क माना जाता था, ये शॉट सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज़ों के लिए होता था, जो तकनीकी तौर पर मज़बूत नहीं माने जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जहां पहले टेस्ट में गेंद छोड़ना कला मानी जाती थी, वहीं अब बल्लेबाज़ गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने से नहीं हिचकते।

भारत में टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाज़ी की नींव वीरेंद्र सहवाग ने रखी। ओपनर होते हुए उन्होंने गेंद छोड़ने के बजाय बॉल को बाउंड्री के पार भेजना पसंद किया। उन्होंने सैकड़ा, दोहरा और तिहरा शतक तीनों ही छक्के से पूरे कर क्रिकेट को नया अंदाज़ दिया। अब उसी रास्ते पर ऋषभ पंत हैं, जो अपनी निडर बल्लेबाज़ी और विदेशी पिचों पर खेली गई धमाकेदार पारियों के लिए मशहूर हैं। पंत ने दिखा दिया है कि टेस्ट में भी दबाव का जवाब अटैक से दिया जा सकता है।

आज के दौर में, जब 'बज़बॉल' जैसी सोच टेस्ट क्रिकेट को बदल रही है, पंत जैसे खिलाड़ी टेस्ट में भी T20 वाला टेम्पो ले आते हैं। कभी जेम्स एंडरसन को आगे बढ़कर छक्का लगाना, तो कभी पैट कमिंस को रिवर्स-स्कूप करना पंत की बल्लेबाज़ी में कुछ भी असंभव नहीं लगता।

(Players who have hit the most sixes in Tests for India)