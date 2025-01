रिंकू सिंह की सगाई हुई इस समाजवादी पार्टी की सांसद से

Indian cricketer Rinku Singh got engaged to Priya Saroj, a Member of Parliament from the Samajwadi Party.





Priya, a former lawyer and a graduate of Delhi University, became a Member of Parliament at the young age of 25.



Rinku Singh gets engaged to Samajwadi Party MP Priya Saroj. ????





- Many congratulations to them!

टी-20 विश्वकप में रिजर्व खिलाड़ी बनकर गए रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से तय हो गई है। चल रही खबरों के मुताबिक, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने हाल ही में सगाई की है और जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालाँकि अभी तक सगाई पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।25 साल में देश की सबसे युवा सासंद प्रिया सरोज तीन बार के सांसद और वर्तमान विधायक तुफानी सरोज की बेटी हैं। उन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मच्छीलीशहर सीट से टिकट मिला था। उन्होंने वकालत में स्नातक की डिग्री ली है और वह सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रह चुकी है।वहीं रिंकू सिंह भी उत्तर प्रदेश के उभरते हुए क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग से अपना नाम कमाया। जैसे ही यह खबर फैली तो रिंकू सिंह के प्रशंसको की ओर से बधाई का तांता लग गया।कोलकाता ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपए देकर IPL 2025 के लिए रीटेन किया है। आईपीएल 2023 में 5 छक्के लगाकर टीम को हैरतअंगेज जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह पिछले सत्र में सिर्फ 55 लाख में ही टीम में शामिल थे। कोलकाता ने मेगा नीलामी से पहले उन पर धन बरसाया।