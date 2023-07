IND vs WI :Anil Kumble को पीछे छोड़, Ravi Ashwin ने अपने नाम किया एक बड़ा रिकॉर्ड

IND vs WI :Anil Kumble को पीछे छोड़, Ravi Ashwin ने अपने नाम किया एक बड़ा रिकॉर्ड

Ravichandran Ashwin Milestones : इन दिनों Team India, West Indies के खिलाफ दो मैचों की Test Series का दूसरा मैच खेल रही है और इस सीरीज में अपने नाम कुछ और रिकार्ड्स कर भारतीय टीम के Off Spinner, Ravichandran Ashwin ने फिर एक बार टीम इंडिया के लिए अपनी योग्यता और अहमियत साबित कर दी है। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर वह Anil Kumble को पीछे छोड़कर टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। Kapil Dev इस लिस्ट में 89 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं, Ravi Ashwin के अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 75 विकेट हैं, और Anil Kumble ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 74 विकेट लिए थे।

टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए सर्वाधिक विकेट:

(Most wickets for India against West Indies in Test)

-कपिल देव-89

- रवि अश्विन - 75*

- अनिल कुंबले - 74

इस रिकॉर्ड के साथ साथ वे अब भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। अश्विन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 712 विकेट हैं वहीं, इस रिकॉर्ड लिस्ट में अनिल कुंबले (956 विकेट) पहले स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में उनके नाम अब तक कुल 15 विकेट हैं, पहले मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए थे। इंडिया की पहली पारी में उन्होंने 56 रन भी बनाए थे।

भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट:

(Most international wickets for India)

अनिल कुंबले - 953

रवि अश्विन- 709*





मैच की बात की जाए तो भारत ने चौथे दिन वेस्टइंडीज को जीत के लिए 365 रनों का लक्ष्य रखा है। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज ने अपने 2 विकेट खोकर 76 रन बना लिए हैं। पांचवें दिन को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 289 रनों की जरुरत है।