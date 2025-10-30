गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (18:18 IST)

फीबी लिचफील्ड ने शतक जड़कर भारतीय फैंस को दिलाई ट्रेविस हेड की याद

Phoebe Litchfield
AUSvsIND मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में भारत के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने जब शतक जड़ा तो भारतीय क्रिकेट फैंस को ट्रेविस हेड की याद आ गई। फीबी लिचफील्ड ने श्री चरणी की गेंद को चौका लगाकर अपना शतक 78 गेंद में पूरा किया। उनका शतक मैच के 22 वें ओवर में आया। फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंदो में 119 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे।वह अमनजोत कौर की गेंद को रिवर्स स्कूप करने के चक्कर में बोल्ड हो गई।

क्योंकि फीबी लिचफील्ड बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज हैं तो भारतीय भारतीय क्रिकेट फैंस को ट्रेविस हेड की याद आ गई जिन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में भारत के खिलाफ 2 शतक जड़कर भारत को एक ही साल में 2 आईसीसी खिताब हरा दिए थे।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में ना केवल 137 रन लगाकर ऑस्ट्रेलिया को छठवां खिताब जिताया बल्कि मैच को एकतरफा बना दिया था।

यह वनडे विश्वकप में किसी खिलाड़ी द्वारा रनों का पीछा करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले साल 1996 में अरविंद डिसिल्वा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 102 रन नाबाद बनाए थे।

बहरहाल ट्रेविस हेड एक साल में दूसरी बार भारत से आईसीसी ट्रॉफी छीन चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से वह इंग्लैंड के ओवल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 163 रन बनाकर मैच को भारत से दूर ले गए थे और ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से जीत गया था। एकदिवसीय विश्वकप फाइनल की तरह ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी वह मैन ऑफ द मैच थे।

दिलचस्प बात यह रही थी कि वह दोनों बार तब क्रीज पर मौजूद थे जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर मुश्किल में था। एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में वह विकेट गिरते हुए देख रहे थे। जबकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वह 76 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए थे।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

