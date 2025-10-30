ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी (Video)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी करना चाहती थीं लेकिन उनकी टीम शुरुआती सफलता हासिल करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर ने कहा कि चोट के चलते प्रतिका नहीं खेल रही हैं और शेफ़ाली टीम में हैं। वहीं हरलीन और छेत्री को आराम दिया गया है जबकि गौड़ और घोष की वापसी हुई है।
Alyssa Healy has won the toss, and #TeamIndia will bat first in the semifinal!— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
Let’s go, Women in Blue! #CWC25 Semi-Final 2 IND v AUS LIVE NOW https://t.co/H6FmcwTyRj pic.twitter.com/TEmYQ4O8gT
It's SHOWTIME! Australia win the toss and Team India will bowl first!
Three changes to Team India's team sheet -
Pratika Rawal Shafali Verma
Harleen Deol Kranti Gaud
Uma Chetry Richa Ghosh#CWC25 Semi-Final 2 IND v AUS LIVE NOW … pic.twitter.com/RuxzhFkl5K
— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025टीमों की प्लेइंग इलेवन