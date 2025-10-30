कप्तान सूर्या लौटे फॉर्म में लेकिन दूसरे T20I में बारिश कर सकती है फिर परेशान

भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आगाज 24 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन बनाकर किया हो लेकिन दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी बारिश फैंस के लिए मायूसी ला सकती है।मेलबर्न का मौसम बेईमान हो रहा है और कल एतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 60 फीसदी बारिश का अनुमान है। ऐसे में अगर पहले मैच की तरह दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी बारिश के कारण धुल गया तो यह 5 मैचों की सीरीज 3 मैचों की होकर रह जाएगी।हालांकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिना कोई खास नुकसान हुए यह अंदाजा हो गया कि उनका गेंदबाजी क्रम भारत से कमजोर है अगर बुमराह और अर्शदीप सिंह साथ खेले तो। जोश हेजलवुड के अलावा उनके पास विश्वसनीय नाम नहीं है। वहीं भारतीय टीम अर्शदीप सिंह को शामिल करती है या नहीं। यह देखने लायक बात होगी।: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस।दोपहर 1:45 बजे शुरूस्टार स्पोर्ट्स या जियोहॉटस्टार पर