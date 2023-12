दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हराया, Pat Cummins ने की बेहतरीन कप्तानी

AUS vs PAK 2nd Test : पैट कमिंस (Pat Cummins) के पांच विकेट, मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) चार विकेट की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने आज दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में चौथे दिन पाकिस्तान को 79 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

Australia ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए थे। वहीं, पाकिस्तान की पहली पारी 264 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम को 54 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 262 रन पर सिमटी थी और इस तरह पाकिस्तान पर उनकी कुल बढ़त 316 रन की हुई थी। कमिंस 49 रन पर पांच विकेट और स्टार्क 55 रन पर चार विकेट की बदौलत 317 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को दूसरी पारी 237 रन पर समेटते हुए 79 रनों से मुकाबल जीत लिया।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 262 रन ही बना सकी उसकी पाकिस्तान पर कुल बढ़त 316 रन की हुई थी। मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही और उसके सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (Abdullah Shafique) चार रन और इमाम उल हक (Imam ul Haq) 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शान मसूद (Shan Masood) ने बाबर आजम (Babar Azam) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी। मसूद ने 71 गेंद में सात चौके की मदद से 60 रन की पारी खेली। उन्हें कमिंस ने स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। वहीं, बाबर आजम 79 गेंद में चार चौके की मदद से 41 रन बनाये उन्हें हेजलवुड ने बोल्ड आउट हुए। सऊद शकील 25 रन, मोहम्मद रिज़वान 35 रन और आगा सलमान 50 बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान के पुछल्ले बल्लेबाजों (Tailenders) में से तीन खिलाड़ी Aamer Jamal, Shaheen Afridi और Mir Hamza शून्य पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की पारी 67.2 ओवर में 237 रन पर सिमट गई।

No Test fifty in 2023 for Babar Azam #AUSvPAK pic.twitter.com/3x12TAqZqC

Pakistan fell short, but they showed a lot of spirit against Australia



Shan Masood looks at the positives from the MCG Test https://t.co/o2UAnXbS93 #AUSvPAK pic.twitter.com/FWgbz3E84O