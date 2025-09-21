रविवार, 21 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 21 सितम्बर 2025 (22:23 IST)

4 कैच पकड़े और 5 कैच छोड़े, टीम इंडिया की फिसड्डी फील्डिंग

पाकिस्तान ने भारत को दिया 172 रनों का लक्ष्य

Asia Cup 2025
INDvsPAK साहिबजादा फरहान (58) की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने रविवार को एशिया कप के दूसरे सुपर 4 मुकाबले में भारत को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया।पाकिस्तान का यह भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है। यह इस कारण हो पाया है क्योंकि भारत ने जितने कैच पकड़े उससे ज्यादा कैच छोड़े है। कुल टीम ने 4 कैच पकड़े और 5 कैच छोड़े।

पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा तब साहिबजादा ने खाता भी नहीं खोला था। इसके बाद सैम अय्यूब का कैच कुलदीप यादव ने छोड़ा। एक बार फिर अभिषेक ने मुश्किल कैच साहिबजादा का छोड़ा। शुभमन गिल ने फहीम का एक आसान कैच छोड़ा और अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने भी ऐसी गलती की।

भारत ने आज यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को पहला झटका तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फखर जमान (15) को आउटकर दिया। इसके बाद सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। 11वें ओवर में शिवम दुबे ने सैम अयूब (21) को आउटकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। हुसैन तलत (10) को कुलदीप यादव ने आउट किया।
15वें ओवर में शिवम दुबे ने साहिबजादा फरहान को आउटकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। फरहान ने 45 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के लगाते हुए 58 रनों की पारी खेली। मोहम्मद नवाज (21) को सूर्यकुमार यादव ने रनआउट किया। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों मं पांच विकेट पर 171 रन का स्कोर खड़ा किया।भारत की ओर से शिवम दुबे ने दो विकेट लिये। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
