बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (00:20 IST)

पाकिस्तान ने श्रीलंका को पांच विकेट से हराया, फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार

Pakistan
PAKvsSLशाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के कम स्कोर वाले मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी।

भारत के खिलाफ पिछले मैच में शिकस्त झेलने वाले पाकिस्तान ने श्रीलंका के 134 रन के लक्ष्य को मोहम्मद नवाज (नाबाद 38 रन, 24 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) और तलत (नाबाद 32 रन, 30 गेंद, चार चौके) के बीच छठे विकेट की 58 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18 ओवर में पांच विकेट पर 138 रन बनाकर हासिल कर लिया।

श्रीलंका की ओर से महेश तीक्षणा (24 रन पर दो विकेट) और वानिंदु हसरंगा (27 रन पर दो विकेट) की स्पिन जोड़ी ने उम्दा गेंदबाजी की लेकिन श्रीलंका को हार से नहीं बचा पाए।

श्रीलंका ने इससे पहले शाहीन (28 रन पर तीन विकेट), तलत (18 रन पर दो विकेट) और हारिस राऊफ (37 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में आठ रन देकर एक विकेट चटकाया।

श्रीलंका को अच्छी साझेदारी के लिए जूझना पड़ा। टीम की ओर से कामिंदु मेंडिस 44 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से 50 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने चमिका करुणारत्ने (नाबाद 17) के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जो पारी की सबसे बड़ी साझेदारी भी रही। कामिंदु के अलावा सिर्फ कप्तान चरिथ असलंका (20) ही 20 रन के स्कोर को छू पाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान (24) और फखर जमां (17) की सलामी जोड़ी ने 45 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। फखर ने दुष्मंता चमीरा पर पारी का पहला चौका जड़ा जबकि फरहान ने तीसरे ओवर में नुवान तुषारा को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में दो छक्के और एक चौके से 18 रन बटोरे।

फखर नौ रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब महेश तीक्षणा की गेंद पर विकेटकीपर कुसाल मेंडिस ने उन्हें स्टंप करने का मौका गंवा दिया।

तीक्षणा ने अपने अगले ओवर में फरहान और फखर को तीन गेंद के भीतर आउट करके पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया। फरहान ने मिड ऑफ पर कामिंदु को आसान कैच थमाया जबकि वानिंदु हसरंगा ने मिड ऑफ पर फखर का शानदार कैच लपका।

पाकिस्तान ने पावर प्ले में दो विकेट पर 48 रन बनाए।

हसरंगा ने सईम अयूब (02) को बोल्ड करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया और फिर कप्तान सलमान आगा (05) को पगबाधा करके स्कोर 57 रन पर चार विकेट किया।

हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस (13) कुछ देर के लिए विकेटों के पतन पर विराम लगाया लेकिन चमीरा ने हारिस को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया।

मोहम्मद नवाज ने हसरंगा पर लगातार दो चोके मारे और फिर तुषारा पर चौके के साथ 15वें ओवर में पाकिस्तान के रनों का शतक पूरा किया।

पाकिस्तान को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 30 रन की दरकार थी। तलत ने हसरंगा पर दो चौकों के साथ दबाव कम किया जबकि नवाज ने चमीरा पर तीन छक्कों के साथ टीम की जीत सुनिश्चित की।

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए पावर प्ले के भीतर ही विरोधी टीम का स्कोर तीन विकेट पर 53 रन कर दिया।

श्रीलंका ने मैच की दूसरी ही गेंद पर कुसाल मेंडिस (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने शाहीन की गेंद पर तलत को कैच थमाया।

सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (08) ने शाहीन पर छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद हारिस को कैच दे बैठे।

असलंका ने आते ही शाहीन पर छक्का मारा जबकि फहीम पर भी दो चौके जड़े लेकिन राऊफ ने कुसाल परेरा (15) को फहीम अशरफ के हाथों कैच कराके श्रीलंका को तीसरा झटका दिया।

कामिंदु ने राऊफ की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाए लेकिन तलत ने असलंका (20) और दासुन शनाका (00) को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजकर श्रीलंका का स्कोर 58 रन पर पांच विकेट कर दिया।

कामिंदु और वानिंदु हसरंगा (15) ने इसके बाद विकेटों के पतन पर विराम लगाया लेकिन दोनों रन गति में इजाफा करने के नाकाम रहे।

हसरंगा रन गति बढ़ाने के दबाव में स्पिनर अबरार की गेंद पर बोल्ड हो गए।श्रीलंका की टीम 15 ओवर में छह विकेट पर 88 रन ही बना सकी।

कामिंदु ने तलत पर चौका जड़ा और फिर राऊफ पर चौके के साथ 17वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया।कामिंदु ने फहीम पर छक्का जड़ने के बाद शाहीन की गेंद पर दो रन के साथ 43 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए।(भाषा)
Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

