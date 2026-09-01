इंग्लैंड दौरे से 7 खिलाड़ियों को स्वदेश बुलाया, पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल

Pakistan shake up Test setup!



Seven players have been released from the squad following completion of the Lord’s Test.



The players include Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq, Salman Ali Agha, Ali Usman, Aamir Jamal, Muhammad Awais Zafar and Khurram Shahzad pic.twitter.com/FNAhZcHIqj — Cricinfo (@cricinfo) August 31, 2026

पाकिस्तान क्रिकेट सालों से गलत खबरों का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान जब जब हारता है तब तब क्रिकेट विशेषज्ञ उसे एक नया पतन करार देते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट में दोनों पारियों में 200 का आंकडा भी पार नहीं कर पाया और 189 रनों से मैच हार गया।चौतरफा आलोचना के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जो कम ही बोर्ड उठाते हुए दिखते हैं।पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 सितंबर को तीसरा टेस्ट शुरु होने से पहले ही अपने मौजूदा टेस्ट दल के 7 खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया है। वहीं उनकी जगह 7 ऐसे खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है जिन्हें या तो बहुत कम अनुभव है या फिर पदार्पण के लिए इंतजार कर रहे थे।पीसीबी ने बताया कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है।बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह क्रमश: माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को नियुक्त किया गया है।इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए पहले दो टेस्ट में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट नौ सितंबर से खेला जाना है। टीम में शामिल किए गए सात नए खिलाड़ी साइम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर हैं।इन सात खिलाड़ियों में से पांच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं जबकि मुहम्मद रंधावा और रजाउल्लाह ने अभी पाकिस्तान का किसी भी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया है।सभी नए खिलाड़ी बर्मिंघम में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से जुड़ेंगे।बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), साइम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह।