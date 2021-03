लंकाई ओपनर निरोशन डिकवेला ने टेस्ट जर्सी से 'क' शब्द हटाया, बटोरी सुर्खियां

Felt that! Roach stops Dickwella! #WIvSL #MenInMaroon Chat with us on our Live Blog! https://t.co/CuNEnk5Qqm pic.twitter.com/o9tTpjsZis

लेकिन उनकी पारी से ज्यादा उनके नए नाम ने सुर्खियां बटोरी। निरोशन डिकवेला ने एक नई जर्सी पहली थी जिसमें उन्होंने अपने नाम से क शब्द हटा लिया था। यह वाक्या काफी लोकप्रिय हो गया। हालांकि यह निरोशन डिकवेला ने क्यों किया ऐसा कुछ भी बल्लेबाज ने खुलासा नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह कानूनी तौर पर अपने नाम बदलने की घोषणा कर दें।

यह ट्विटर पर काफी बहस का विषय बना और कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाा।



Me : You are old enough to not laugh at someone surname



News Flash : #Dickwella drops K from his surname



Me : pic.twitter.com/x8e8u2ZkbK — Human (@humanhumein) March 25, 2021

Dickwella on the scoresheet. Dicwella on his shirt. There's a joke in there somewhere. — Joe Reubin (@joebo86) March 24, 2021

Is Dicwella (on his shirt) an alternative spelling I'd just not encountered before or is there call for a proofreader?! #SLvWI — Katy Cooper (@DecSop1) March 24, 2021

बहरहाल डिकवेला को शतक चूकने का दुख बहुत ज्यादा हुआ होगा। अगर वह शतक बना पाते तो यह टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला शतक होता। हालांकि शतक चूक कर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है।





शतक ना बनाकर उन्होंने सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाए हैं ,उन्होंने भारत के चेतन चौहान का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने बिना शतक लगाए सर्वाधिक 16 अर्धशतक जड़े थे। (वेबदुनिया डेस्क)