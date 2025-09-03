बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:12 IST)

एन श्रीनिवासन फिर बने चेन्नई सुपर किंग्स के सर्वेसर्वा, फिक्सिंग में फंसा था नाम

N.Srinivasan
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की फ्रेंचाइजी अध्यक्ष के रूप में खेल प्रशासन में वापसी मुख्य रूप से सलाहकार के तौर पर होगी जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगी।श्रीनिवासन (80 वर्ष) को कुछ हफ्ते पहले फ्रेंचाइजी की बोर्ड बैठक में सीएसके का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
विश्वनाथन ने कहा, ‘‘यह सीएसके के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशासक रहे हैं। मुझे खुशी है कि वह सीएसके में वापस आ गए हैं। वह हालांकि सलाहकार की भूमिका में होंगे क्योंकि वह ज्यादा यात्रा नहीं करते लेकिन हम उनसे संपर्क में रहेंगे। ’’उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन एसए20 और मेजर क्रिकेट लीग में सीएसके की संपत्तियों के प्रबंधन की देखरेख भी करेंगे।सीईओ ने कहा, ‘‘वह सीएसके की सभी संपत्तियों के प्रभारी होंगे।’’

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन 2002-03 में पहली बार टीएनसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय उन्होंने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एसी मुथैया को हराया था।

उस समय 71 वर्षीय श्रीनिवासन मुश्किल में फंस गए थे, जब 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम सामने आया था। बाद में श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई से हटना पड़ा था। इसके बाद उन्हें आईसीसी से भी अलग कर दिया गया था।
