केविन पीटरसन ने 37 गेंदों में बनाए 75 रन, इंग्लैंड लीजेंड्स की इंडिया लीजेंड्स पर 6 रनों से रोमांचक जीत

5 छक्के और 4 चौके के साथ इरफान ने 34 गेंदो में 61 रन बनाए। वहीं मनप्रीत गोनी ने 16 गेंदो में 4 छक्के और 1 चौके से 35 रन बनाए। अंतिम ओवरों तक दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक जारी रखा लेकिन टीम 6 रनों से मैच हार गई।मोंटी पनेसर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

England Ko Is Match Me Achhi Pitch Dedi Taaki Fir Ane Waali T20-ODI Series Me Roye Nahi... — Babu Bhaiya (@Shahrcasm) March 9, 2021

At this rate, Kevin Pietersen can make his England comeback before Alex Hales.#RoadSafetyWorldSeries2021 #INDLvsENGL — Sritama Panda (@cricket_panda) March 9, 2021

#INDLvsENGL

Kevin Pietersen smashing Indian bowlers



Panesar troubling Indian batsmen and getting Sachin Tendulkar out





Me : pic.twitter.com/b5NnbsGdG6 — Aman (@BeInG_a_MaN1) March 9, 2021



Kevin Pietersen Taking Revenge For Eliminating England From WTC. — Babu Bhaiya (@Shahrcasm) March 9, 2021

भारत और इंग्लैंड की टी-20 सीरीज भी इस शुक्रवार से शुरु होने वाली है। इस से संबंधित कई फनी ट्वीट्स भी आज वायरल हुए।