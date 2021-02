टीम इंडिया की हार पर पूर्व इंग्लैंड बल्लेबाज केविन पीटरसन ने यूं ली चुटकी

गौरतलब है कि ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन जब भारत ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से जीत गया था तब भी केविन पीटरसन ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था,"इंडिया यह ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाए क्योंकि यह सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है।



लेकिन असली टीम (इंग्लैंड) तो कुछ हफ्तों बाद आ रही है जिसे आपको हराना होगा अपने घर में।सतर्क रहें दो सप्ताह में बहुत अधिक जश्न मनाने से सावधान रहें।"

Even Australia had won first test dude, hold your horses #INDvsENG

India had lost first test match in Australia too..Hope you remember that also.