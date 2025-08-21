गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Jasprit Bumrah shares AC Milan Jersey gifted by Zlatan Ibrahimović
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (13:44 IST)

फुटबॉल लीजेंड ज़्लैटन ने दिया जसप्रीत बुमराह को जर्सी के रूप में बेहतरीन तोहफा

Jasprit Bumrah
फुटबॉल लीजेंड ज़्लैटन इब्राहिमोविच ने भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तोहफा दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरअसल ज़्लैटन इब्राहिमोविच ने अपनी एसी मिलान जर्सी जसप्रीत बुमराह को भेंट में दी। इसमें स्पोर्ट्स एंकर और जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने मध्यस्थता निभाई। इस जर्सी को  जसप्रीत बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर के रूप में शेयर किया।

एक  फुटबॉल प्रेमी होने के नाते, बुमराह हमेशा से ही खेल के महानतम खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते रहे हैं। हाल ही में, उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिलने का मौका मिला, जब भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेल रही थी।

क्रिकेट और फुटबॉल के बीच इस अद्भुत मेलजोल के दौरान, खिलाड़ियों ने जर्सी की अदला बदली  की थी और यादगार तस्वीरें साझा की, जिसने दुनिया भर के खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। इस आयोजन के बाद, बुमराह ने डिफेंडर हैरी मैग्वायर के साथ अपनी जर्सी की अदला-बदली की एक तस्वीर साझा की।

मैवायर ने उत्सुकता से बुमराह के साथ जर्सी की अदला-बदली की और उनकी प्रशंसा इंस्टाग्राम पर साझा की।
1 साल बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखेंगे बुमराह

एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के होने के कारण बुमराह की उपलब्धता को लेकर कुछ संशय बना हुआ था।चयनकर्ताओं ने हालांकि बुमराह को चुनने का फैसला किया। वह पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।


बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन (चोट और थकान से बचने के लिए) तहत इंग्लैंड दौरे पर पांच में से तीन टेस्ट मैच ही खेला था। अगरकर ने कहा कि उन्होंने बुमराह के कार्यभार प्रबंधन को लेकर कोई विशेष नियम नहीं बनाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल कोई लिखित योजना नहीं है। इंग्लैंड श्रृंखला के बाद हमें अच्छा विश्राम मिला है। हम उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं।’’
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com