बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (15:21 IST)

150 की रफ्तार के लिए मशहूर होकर हुआ गुमनाम, अब वापस आ रहा है यह पेसर

चोटों से जूझने के बाद वापसी के लिए तैयार हैं उमरान मलिक

Umran Malik
चोट और बीमारी के कारण 2024-25 का घरेलू सीजन और आईपीएल 2025 छूटने के बाद तेज गेंदबाज उमरान मलिक, तमिलनाडु में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट से ऐक्शन में वापसी करने के लिए तैयार हैं।25 साल के मलिक बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं खेल रहे हैं, जो 18 अगस्त को चेन्नई में शुरू हुआ। लेकिन वह दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे। मलिक आखिरी बार आईपीएल 2024 में खेलते दिखे थे। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से उबरने के बाद उन्हें लगता है कि उनका शरीर घरेलू क्रिकेट की कठिनाईयों को झेलने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, ''मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मैं सात-आठ महीने चोटिल भी था। वह एक मुश्किल दौर था। लेकिन अब वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में कश्मीर में काफी लाल गेंद की क्रिकेट और टी20 मैच खेले हैं। वह हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप था। हम बुची बाबू (टूर्नामेंट) के लिए चेन्नई आए। मैं अभी जितने मैच खेल सकूं, उतना अच्छा है। यह मेरे शरीर के वर्कलोड के लिए अच्छा है। मैं वापसी कर चुका हूं और इस सीजन अच्छा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है।''

उन्होंने कहा, ''निशांत (बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच) मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी (राम युवराज, फिजियो ) सर और सुरेश (राठौड़, फिजियो सर और (वीवीएस] लक्ष्मण (सीओई प्रमुख) सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने खुद को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।''

मलिक ने पहली बार 2022 आईपीएल में सबका ध्यान खींचा था, जब उन्होंने 156.9 किमी/घंटे की रफ़्तार से गेंद फेंकी और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के लिए 14 मैचों में 22 विकेट लिए। उसी साल उन्हें भारत की सीमित ओवर टीमों में जगह मिली, लेकिन इसके बाद से चोटों ने लगातार उनके करियर को प्रभावित किया है। मलिक इस घरेलू सीजन के दौरान भारतीय टीम में फिर से वापसी करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, ''अब मैं पूरी लय में गेंदबाजी कर सकता हूं। मैं स्पोर्ट्समैन हूं और सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता। दरअसल, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं बस अपने शरीर को चोट से बचाना चाहता हूं और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं और यही मेरा लक्ष्य है। इस बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं रणजी ट्रॉफी में भी खेलूंगा और उम्मीद है कि वहां विकेट्स लेकर वापसी करूंगा।''
मलिक ने जम्मू कश्मीर के ट्रेनिंग कैंप्स में गेंदबाजी करके घरेलू सीजन की तैयारी की और चेन्नई में पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ भी ट्रेनिंग की, जो आईपीएल 2025 में केकेआर की टीम से जुड़े थे।

आईपीएल 2025 से बाहर होने के बाद भी मलिक केकेआर के साथ बने रहे और रीहैब जारी रखा। उन्होंने कहा, ''जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार मेरा सपोर्ट कर रही है। वे अच्छे कैंप्स लगा रहे हैं। मैं मिथुन मन्हास (जेकेसीए के क्रिकेट और ऑपरेशन्स हेड) से बात करता रहता हूं। मैं सिंपल चीजें करता हूं और जैसे पहले बॉलिंग करता था, वैसा ही करता हूं।

''मैं तीन-चार नए वैरिएशन डेवलप कर रहा हूं। मैं अभिषेक (नायर), पी कृष्ण कुमार (जेएंडके बॉलिंग कोच) और अजय शर्मा (जेएंडके प्रमुख कोच) के साथ भी काम कर रहा हूं। मैंने दो हफ्ते पहले अभिषेक के साथ यहां चेन्नई में कैंप किया और उनके साथ काम करके अच्छा लगा।''(एजेंसी)
