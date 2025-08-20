भाई का नहीं हुआ सिलेक्शन तो बहन ने ब्वॉएफ्रेंड को पीटकर दिखाया एग्रेशन (Video)

एशिया कप की टीम में नहीं चुने जाने के बाद सूर्खियों में आए चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम के सदस्य श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने प्रेमी को जूतों से पीटा है।सूत्रों के मुताबिक यह घटना तब की है जब श्रेष्ठा अय्यर अपने ब्वॉएफ्रेंड के साथ कार से कोल्हापुर जा रही थी। लेकिन सफर के शुरुआत में श्रेष्ठा ने अपने ब्वॉएफ्रेंड के साथ एक शर्त रखी थी जिसे उनके ब्वॉएफ्रेंड ने मान ली थी। लेकिन वह सफर के बीच नहीं पूरी हुई और श्रेष्ठा का पारा चढ़ गया और बीच रस्ते में अपने ब्वॉएफ्रेंड को जूते से पीट डाला।श्रेष्ठा अय्यर पर आरोप है कि उन्होंने अपने तथाकथित प्रेमी को 6 बार जूतों से मारा। जिससे उनके प्रेमी को दौड़ भी लगानी पड़ी। दरअसल श्रेष्ठा अय्यर ने शर्त रखी थी कि सफर के दौरान ड्राइवर सीट के पास वह सोएंगे नहीं। लेकिन श्रेष्ठा का प्रेमी ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा।यह मामला उतना गंभीर नहीं है। श्रेष्ठा और उनके प्रेमी अशितोष ने इस घटना का नाट्य रूपांतरण किया ताकि श्रेष्ठा इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर सकें। श्रेष्ठा का प्रेमी पेशे से अभिनेता है जो मर्डर इन माहिम और कुछ वेब सीरीज में अभिनय कर चुके हैं।