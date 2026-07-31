श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी संजीवनी, जसप्रीत बुमराह फिट

Jasprit Bumrah gets green light for India Vs Sri Lanka Tests.#JaspritBumrah #SLvsINDhttps://t.co/Cp7uklegCE — CREX (@Crex_live) July 31, 2026

श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को एक अच्छी खबर या फिर संजीवनी मिल गई है। इंग्लैंड के खिलाफ घुटने की चोट के कारण तीसरे एकदिवसीय मैच से बाहर बैठे जसप्रीत बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरु हो रहे पहले टेस्ट से अंतिम ग्यारह में जगह बना लेंगे।श्रीलंका में स्पिन की मुफीद पिचें भारत का इंतजार करेंगी ऐसे में जसप्रीत बुमराह को ऐसी पिच पर आराम देने की सलाह रविचंद्रन अश्विन ने दी थी। लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशित चक्र 2025-27 को देखते हुए अब भारत की टीम ज्यादा जोखिम नहीं ले सकती। टीम इंडिया के लिए बचे हुए 9 मैचों में से 7 जीतने आवश्यक है।ऐसे में जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ अगर भारत के लिए सलामी गेंदबाजी करते हैं तो मैच जल्दी समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि जसप्रीत बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन के तहत बोर्ड को पिछले साल इंग्लैंड टेस्ट दौरे पर यह बताया था कि वह 5 में से सिर्फ 3 मैचों का हिस्सा रहेंगे। यह सीरीज जब 2-2 से बराबर हुई तो जसप्रीत बुमराह को साफ शब्दों में बताया गया कि वह पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध रहें या फिर पूरी सीरीज से आराम लेलें।न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली श्रृंखला से पहले भारत के लिए श्रीलंका में श्रृंखला को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली श्रृंखला काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है।तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं।