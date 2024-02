U19 World Cup: चार भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट की टीम में शामिल

Player struck by lightning while playing football in Indonesia : खेल जगत में अभी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां आसमानी बिजली गिरने से एक फुटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया आउटलेट PRFM News की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना इंडोनेशिया (Indonesia) के पश्चिम जावा में स्थित बांडुंग के सिलिवंगी स्टेडियम (Siliwangi Stadium) में दो फुटबॉल टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच के दौरान हुई।