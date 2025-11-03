पुरानी बातें भुलाकर मिताली को WC ट्रॉफी उठाने दी हरमनप्रीत ने (Video)

A moment for the history books. #MithaliRaj celebrates with the World Champions Team India! pic.twitter.com/Ljn1sjYfWW — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे और यह बात फैंस से छुपी नहीं हुई। पिछले साल भारत जब टी-20 विश्वकप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया था तो मिताली राज ने हरमनप्रीत कौर पर इसका ठीकरा फोड़ा था और कहा था कि इस प्रारुप के लिए भारत को युवा कप्तान चाहिए।वहीं एक बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलते हुए मिताली राज को एक बार ड्रॉप तक होना पड़ा था। साल 2022 का विश्वकप जब हरमनप्रीत कौर कप्तान थी और मिताली राज का बल्ला एकदम शांत था तब भी दोनों के बीच कलह की अफवाह सुनाई दी थी।ऐसे में जब कल भारत ने एकदिवसीय विश्वकप ट्रॉफी जीती तो हरमनप्रीत कौर ने पुरानी बातें भुलाते हुए पूर्व कप्तान मिताली राज को ट्रॉफी उठाने का अवसर दिया।पूर्व कप्तान मिताली राज ने कहा, ‘‘विश्व चैंपियन। मैं दो दशकों से भी अधिक समय से भारतीय महिला टीम को विश्व कप ट्राफी उठाते हुए देखने का सपना देख रही थी। यह सपना आखिरकार आज रात सच हो गया। विश्व क्रिकेट की नई चैंपियनों, आपने सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं जीती, आपने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए धड़कने वाले हर दिल को जीत लिया।’’