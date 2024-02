रन से ज्यादा तो फोटो पोस्ट कर दिए, हार्दिक पंड्या की वापसी का फैन्स ने बनाया मजाक

Hardik Pandya got Trolled : भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने चोट के कारण लंबे ब्रेक के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करते हुए सोमवार को यहां डीवाई पाटिल टी20 कप (DY Patil T20 Cup) में दो विकेट चटकाए।

डीवाई पाटिल क्रिकेट अकादमी में भारत पेट्रोलियम निगम के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में रिलायंस वन की दो विकेट से जीत में हार्दिक ने तीन ओवर में 22 रन देकर दो विकेट चटकाए।

अक्टूबर में पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ ODI World Cup मैच के दौरान टखने में चोट लगने के बाद से पंड्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर थे। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पांच बार की विजेता मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) के नए कप्तान के रूप में वापसी की तैयारी कर रहे हैं।

रिलायंस वन टीम में तिलक वर्मा, नेहल वढेरा, आकाश मधवाल, नमन धीर और पीयूष चावला जैसे मुंबई इंडियन्स के अन्य खिलाड़ी भी शामिल हैं।

हालांकि इस साल जून में कैरेबिया और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए 30 साल के ऑलराउंडर हार्दिक की जगह रोहित शर्मा को भारतीय कप्तान बनाया गया है।

डीवाई पाटिल टी20 कप एक कारपोरेट टूर्नामेंट है जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन (Ishan) भी विश्व कप के बाद इस टूर्नामेंट के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे। वह मंगलवार को रूट मोबाइल के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के लिए खेलने को लिए तैयार हैं।

डीवाई पाटिल टी20 कप में पंड्या ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ उनकी टीम ने दो विकेट से जीत हासिल की.

हार्दिक पंड्या 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। यह फैन्स के लिए नया था जिसने प्रशंसकों को चौंका दिया। पंड्या ने चार गेंदों में तीन रन बनाए और नाबाद रहे और लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना पक्ष रखा।

खेल के बाद, हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चार तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें लोगों ने यह कह कर ट्रोल किया कि रन से ज्यादा तो उन्होंने फोटो पोस्ट कर दिए





Playing school level cricket and blud thinks he has made a comeback

Run scored in this match - 3 Photos uploaded - 4

Photo se public ko lgega ki kafi six udaye honge but kiye hain 4 mein 3 runs. pic.twitter.com/WX2w5mUaHy

Hardik Pandya scored 3 runs in his “comeback” match and uploaded 4 photos on social media.