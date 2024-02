पूर्व रणजी क्रिकेटर जैस्मीन नायक का निधन, पठान और पंड्या बंधुओं को देते थे कोचिंग

Rohit Sharma century against england in IND vs ENG 3rd Test Hindi news : भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा शतक जड़ अपनी फॉर्म वापस ले आएं हैं। Rajkot के Niranjan Shah Stadium में उन्होंने अपना 11वां टेस्ट शतक जड़ा।