सचिन से लेकर लक्ष्मण ने दी टीम इंडिया को बधाई लेकिन इस पूर्व क्रिकेटर के ट्वीट रहे सबसे मजेदार

What a comeback!



The boys just kept bouncing back after every setback. What a way to stamp authority on the last day when were 77/0. Way to go guys!



Let’s make it 3-1. #ENGvIND pic.twitter.com/tHjrtE5Bo8 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 6, 2021

Great show ..The skill is the difference but the biggest difference is the absorbing power of pressure..indian cricket is far ahead then the rest @BCCI — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 6, 2021

Comeback karke consistently jeetne waale ko #TeamIndia kehte hain.



So proud of this Team #ENGvIND pic.twitter.com/cEJUvLvpeX — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 6, 2021

This is a very special Test Match win. After being 127/7 on the first day, not many teams can make a comeback and win a away test the way Team India have done. That is why this is a very special Indian Team. Congratulations to everyone for playing their part in a memorable win. pic.twitter.com/9XDJCCrAwC — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 6, 2021

So proud of the boys for playing exceptionally well. Congratulations Team India Many more to come #INDvENG https://t.co/TccP9nhmqM — Suresh Raina (@ImRaina) September 6, 2021

Great win boys ! Amazing stuff bowlers have done it again !! Congratulations to @Jaspritbumrah93 on fastest 100 test wickets #gamechanger great to see @y_umesh coming back with a bang ! Aur @imShard aapki batting ke to kya kehney #INDvENG — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 6, 2021

.@imVkohli and his team are doing a mighty fine job of inspiring the next generation. #ENGvIND #testcricket pic.twitter.com/lkUrRpYQmU — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 6, 2021

After this tweet Team India pulled off:

SCG

Gabba

Lord's

Oval. #ENGvIND https://t.co/FT0eFgiau0 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 6, 2021

That has been 5 days of great Test cricket .. India far too strong overall .. I thought @imVkohli produced a tactical masterclass today out in the middle .. was always ahead of the game .. knew exactly how to play this morning then pounced when it started reversing #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 6, 2021

Congratulations .@imVkohli & the entire Indian team on another terrific win. What you guys have all achieved together over the last 12 months is absolutely magnificent ! Clearly the best test team in the world & that title is thoroughly deserved too ! Long live test cricket — Shane Warne (@ShaneWarne) September 6, 2021

पांचवे दिन की पिच काफी सपाट नजर आ रही थी ऐसे में भारतीय फैंस पहले सत्र के बाद यह अंदाजा लगा रहे थे कि शायद यह मैच ड्रॉ हो जाए। टीम के धाकड़ स्पिनर अश्विन भी बैंच पर बैठे थे लेकिन दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने गजब की वापसी की और के 4 विकेट 6 रनों के भीतर ही गिरा दिए।पर ऐतिहासिक और शानदार जीत के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया को बधाई दी है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा कि क्या गजब की वापसी है। पिछड़ने के बाद हर बार लड़कों ने मैच बनाया। अंतिम दिन के शुरु होने से पहले इंग्लैंड 77-0 था। इस जीत को 3-1 बनाइए।बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय टीम का बढ़िया प्रदर्शन। खेलने के तरीके से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि दबाव को कैसे झेला जा सकता है। भारतीय टीम पिछली कई टीमों से बेहतर है।सौरव और सचिन के साथ सलामी बल्लेबाजी कर चुके भारतीय पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वापसी करके लगातार जीतने वाले को टीम इंडिया कहते हैं।वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर कहा कि यह टेस्ट जीत विशेष है क्योंकि कम ही बार देखा गया है कि कोई टीम 127 पर 7 विकेट गंवा कर अंत में टेस्ट जीतने में कामयाब रहती है। टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई।इसके अलावा विकेटकीपर से कमेंटेटर बने दिनेश कार्तिक ने दो तस्वीरें शेयर कर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लॉर्ड्स और ओवल की टेस्ट जीत के लम्हें को तस्वीर के माध्यम से शेयर किया। दिलचस्प बात यह है दोनों बार जेम्स एंडरसन को आउट कर टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा।पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बेहतरीन खेलने के लिए टीम को बधाई यह आगे भी जारी रहेगा।पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी कहा कि यह जीत शानदार है। गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 100वां विकेट लिया। उमेश यादव को वापसी करते हुए देखना अच्छा लगा और आपकी बल्लेबाजी के तो क्या कहने।अपने चुटीले ट्वीट्स के लिए सुर्खियों में रहे वसीम जाफर ने इंग्लैंड की टीम पर कटाक्ष किया और भारतीय टीम को बधाई भी दी। सिलसिवार ट्वीट्स में जाफर ने यह काम किया। यह पूर्व भारतीय सलामी टेस्ट बल्लेबाज ट्विटर पर काफी सक्रिय रहता है।सिर्फ भारत के ही नहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने भी टीम इंडिया की तारीफ की।इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि भारत ने पांचो दिन मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। विराट कोहली ने पांचवे दिन के बीच में एक बेहतरीन कप्तानी का मुजायरा किया। जब गेंद रिवर्स स्विंग लेने लगी तो भारत पूरी तरह मैच में वापसी कर चुका था। इसके अलावा भी वॉन ने टीम इंडिया की तारीफ दूसरे ट्वीट्स में की।पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि आपने जो 12 महीनों में पाया है वह काफी बेहतरीन है। एक और टेस्ट जीत की बधाई। आप विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम हैं। टेस्ट क्रिकेट अमर रहे।