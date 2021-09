टीम इंडिया की जीत को PM मोदी ने जोड़ा टीकाकरण से, चयन की ओलोचना करने वाले शशि थरूर ने साधी चुप्पी

Great day (again) on the vaccination front and on the cricket pitch. As always, #TeamIndia wins! #SabkoVaccineMuftVaccine — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2021

Great fight on the field and off the field against COVID19 !



India’s vaccination figures crosses 1 crore for the third time !



Congratulations! https://t.co/s1lhrxOz3G — Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 6, 2021

Many congratulations to the Indian Cricket Team on the great Test Match win against England at Oval! pic.twitter.com/EcFRpvSMao — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 6, 2021

If Lord’s was special, today’s win at The is spectacular. #TeamIndia thrives on challenges and loves to overcome them. Congratulations to the entire group for an incredible performance. @Jaspritbumrah93’s journey to 100 Test wickets has been phenomenal #ENGvIND — Jay Shah (@JayShah) September 6, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड-19 रोधी टीकों की एक करोड़ से अधिक खुराक दिए जाने और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की जीत पर खुशी जताई और कहा कि आज फिर एक बार ‘‘टीम इंडिया’’ की जीत हुई है।‘‘सबको टीका, मुफ्त टीका’’ हैशटेग के साथ उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘टीकाकरण के मोर्चे पर और क्रिकेट की पिच पर आज का दिन शानदार रहा (एक बार फिर)। हमेशा की तरह ‘टीम इंडिया’ की जीत हुई।’केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 11 दिनों में तीसरी बार - सोमवार को कोविड -19 टीकों की एक करोड़ से अधिक खुराक दी गयी।अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कुल 1,05,76,911 खुराक दी गयी। उन्होंने कहा कि देर रात तक दिन भर के अंतिम आंकड़ों के संकलन के साथ यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।उधर क्रिकेट के मैदान पर भी भारतीय टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चौथे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को इंग्लैंड को 157 रन से हरा दिया और पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बनाई।खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लगभग इस ही तरह टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर के कहा कि मैदान पर और मैदान के बाहर कोरोनावायरस से बढ़िया लड़ाई की। भारत के टीकाकरण अभियान के तहत कल फिर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी।इसके अलावा पूर्व खेल मंत्री और कानून मंत्री किरेन रीजिजू ने पर शानदार जीत की बधाई टीम इंडिया को दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि टीम इंडिया को ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ जीते गए इस टेस्ट की बधाई।वहीं पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, क्या गजब की जीत है। भारतीय टीम को ओवल पर खेले गए चौथे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। भारतीय टीम को और भी आगे जाना हैं मैनचेस्टर में खेले जाने वाले पांचवे टेस्ट के लिए शुभकामनाएं।अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके लिखा कि अगर लॉर्ड्स में मिली जीत विशेष थी तो ओवल पर मिली जीत हैरतअंगेज है। भारतीय टीम को चुनौतियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करना पसंद है। पूरे समूह को इस प्रदर्शन के लिए बधाइयां। वहीं 100 विकटों तक का जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर काफी शानदार रहा है।ओवल टेस्ट के पहले दिन अश्विन को टीम में ना लेने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली की आलोचना करने वाले कॉंग्रेस सासंद शशि थरूर ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है।टॉस के तुरंत बात शशि थरूर ने ट्वीट किया था कि - मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अश्विन को इंग्लैंड की स्पिन पर सबसे मददगार पिच पर नहीं खिलाया जा रहा है। यह टीम कल्पना से परे है। अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ 5 गेंदबाजों को चुनते हैं तो अश्विन का नाम पहले या दूसरे पर आना चाहिए। अश्विन को ना चुनकर और मोहम्मद शमी को हटाकर टीम ने यह आत्मघाती निर्णय लिया है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हारना चाहते हों।हालांकि अश्विन की कमी अंतिम दिन भारतीय टीम को नहीं खली और भारत ने 210 रनों पर इंग्लैंड की टीम को आउट कर यह मैच 157 रनों से जीत लिया। अभी तक शशि थरूर ने ट्विटर पर भारतीय टीम को बधाई नहीं दी है।