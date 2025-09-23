मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (10:28 IST)

सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से लगभग आठ घंटे पूछताछ की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले।
 
उन्होंने बताया कि क्रिकेटर से पूछताछ की गई और मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है।

ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया है।  (भाषा) 

