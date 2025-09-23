मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. To beat India, PCB chairman and army chief will have to open the innings Imran Khan
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (10:45 IST)

जेल से इमरान का कटाक्ष, ओपनिंग करें मुनीर और नकवी

imran khan
क्रिकेटर से राजनेता बने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए उन्हें सेना प्रमुख आसिम मुनीर (Asim Munir) के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतराना चाहिए।
 
दुबई में चल रहे एशिया कप में भारत द्वारा पाकिस्तान को दो मैचों में आसानी से हराने के बाद इमरान ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है।
 
पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि इमरान ने सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नकवी सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करें, जबकि अंपायर पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा हों।
 
उन्होंने कहा कि तीसरा अंपायर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए।
 
अलीमा ने बताया कि उन्होंने अपने भाई को भारत के हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लगातार दो हार के बारे में बताया था।
 
पाकिस्तान को 1992 में एकदिवसीय विश्व कप में जीत दिलाने वाले इस पूर्व कप्तान ने नकवी को उनकी ‘अयोग्यता’ और ‘भाई-भतीजावाद’ से पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया है।
 
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक 72 साल के इमरान 2023 से कई मामलों में जेल में हैं।

इमरान लंबे समय से जनरल मुनीर पर फरवरी 2024 के आम चुनावों में तत्कालीन सीजेपी ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजा की मदद से उनकी पार्टी पीटीआई का जनादेश चुराने का आरोप भी लगा रहे हैं।  (भाषा) 
