शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 30 अगस्त 2025 (18:30 IST)

Ashes 1946-47 में डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई बैगी ग्रीन कैप 25 लाख रूपये में बिकी

Don Bradman
1946-47 एशेज सीरीज के दौरान सर डॉन ब्रैडमैन द्वारा पहनी गई बैगी ग्रीन कैप को नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 438,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 25,000,00 रूपये) में खरीदा है।कैनबरा के म्यूजियम ने यह बैगी ग्रीन कैप खरीदी, जिसकी आधी कीमत ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने दी। ब्रैडमैन ने यह टोपी तब पहनी थी, जब उन्होंने 1946-47 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पहली सीरीज थी।ऑस्ट्रेलिया ने पांच टेस्ट की यह सीरीज 3-0 से जीती थी, जिसने 1948 के 'इंविंसिबल्स' दौरे की नींव रखी थी, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड में अपराजित रही थी।

ऑस्ट्रेलिया के कला व संस्कृति मंत्री टोनी बर्क ने कहा, "इस टोपी को खरीदकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय इतिहास के एक अहम हिस्से को सुरक्षित कर रहे हैं। आप शायद ही किसी ऐसे ऑस्ट्रेलियाई से मिले हों, जिन्होंने महान डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम न सुना हो, जिन्हें अब तक का सबसे महान क्रिकेटर माना जाता है। अब, जब उनकी एक प्रतीकात्मक बैगी ग्रीन नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आगंतुकों को हमारे खेल और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा।"

यह टोपी ब्रैडमैन की 11 बैगी ग्रीन्स में से एक है। एक अन्य टोपी ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स म्यूजियम में है, जबकि बाकी नौ निजी हाथों में हैं। नेशनल म्यूजियम की डायरेक्टर कैथरीन मक्महन ने इस प्रतीकात्मक टोपी का अपने संग्रह में स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "सर डोनाल्ड की बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर बल्लेबाज के जीवन को दर्शाती है। यह उस समय की झलक भी दिखाती है, जब खेल नायकों ने दूसरे विश्व युद्ध के दुःख और कठिनाइयों के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उम्मीद दी। हम बहुत खुश हैं कि यह राष्ट्रीय धरोहर नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ताकि सभी ऑस्ट्रेलियाई इसका आनंद ले सकें।"यह टोपी ब्रैडमैन की अन्य यादगार चीजों के साथ म्यूजियम की हाल ही में खोली गई 'लैंडमार्क्स' गैलरी में रखी गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के अहम पलों की झलकियां भी शामिल हैं।(एजेंसी)
