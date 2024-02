MS Dhoni से भारतीय जर्सी में मिलना है ध्रुव जुरेल का सपना Dhruv Jurel 2021 में Rajasthan Royals के लिए IPL में अपने पहले वर्ष के दौरान केवल एक बार धेानी से मिले हैं

Dhruv Jurel hopes to meet Dhoni again during Ranchi Test Hindi News : युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) शुक्रवार से यहां इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के दौरान फिर से करिश्माई पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni ) से मिलने की तमन्ना रखते हैं।

राजकोट में भारत की पहली पारी में 46 रन बनाकर शानदार डेब्यू करने वाले जुरेल 2021 में Rajasthan Royals के लिए Indian Premier League (IPL) में अपने पहले वर्ष के दौरान केवल एक बार धेानी से मिले हैं।

लेकिन यह 23 साल का विकेटकीपर फिर से धोनी से मिलकर उनसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना चाहता है।

जुरेल ने BCCI.TV से कहा, ‘‘माही भाई से मिलना मेरा सपना है। पिछली बार मैं आईपीएल में उनसे मिला था लेकिन मैं भारतीय जर्सी में उनसे मिलना चाहता हूं। जब भी मैंने उनसे बात की है, मुझे कुछ चीजें सीखने को ही मिली हैं जिससे मुझे मेरे क्रिकेट में काफी मदद मिली। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं रांची में माही भाई से मिलने और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ’’

जुरेल ने आईपीएल 2021 में धोनी से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैं खड़े होकर उन्हें देख रहा था कि ‘ क्या एम एस धोनी मेरे सामने खड़े हैं ’। मैंने पहली बार उनसे तभी बातचीत की थी और मैं खुद को चुटकी काट रहा था कि क्या यह सपना है? मैं उनसे 2021 में मिला था, यह शायद मेरा आईपीएल में पहला साल था। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं और हमने एक फोटो खिंची थी। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि बस गेंद को देखो और खेलो। ’’ (भाषा)