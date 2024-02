WIPL 2024: दिल्ली ने यूपी को 9 विकेट से हराया

Dhruv Jurel Inspiring life story, Dhruv jurel life story in hindi dhruv jurel ind vs eng 4th test Man of the match : हिंदी में एक कहावत है, ज्वाला में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, भारत के उभरते सितारे धुर्व ने इस कहावत को सच में बदला। आगरा के ध्रुव जुरेल ने भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में राजकोट में डेब्यू किया।