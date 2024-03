महिलाओं के IPL में देखने मिला गजब का रोमांचक मैच, वॉरियर्स की दिल्ली पर एक रन से जीत

Ravichandran Ashwin’s childhood coach Subramaniam, he was born to play test cricket IND vs ENG Test Series : अश्विन के बचपन के कोच सुनील सुब्रहमण्यम को हमेशा यह मलाल रहा कि नब्बे के दशक में देश के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के स्पिनरों में होते हुए भी वह भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके लेकिन उनके शिष्य रविचंद्रन अश्विन ने अपनी उपलब्धियों से उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगा दिया है।