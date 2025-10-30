गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (18:53 IST)

ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड स्कोर फाइनल में जाने के लिए भारत को बनाने होंगे 339 रन

Australia
AUSvsIND मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में फीबी लिचफील्ड के शतक, एलिस पैरी और एश्ले गार्डनर के अर्धशतक की बदौलत विश्वकप का रिकॉर्ड 339 रनों का स्कोर बना लिया। यह विश्वकप का सर्वाधिक स्कोर है, अगर भारत को घरेलू मैदान पर फाइनल में जगह बनानी है तो सबसे बड़ी सफल रन चेज करनी पड़ेगी। इससे पहले लीग चरण में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 329 रन बनाए थे। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज श्री चरणी रही जिन्होंने 4.8 की इकॉनोमी से 2 विकेट लिए।
भारत : स्मृति मंधाना, शेफ़ाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, क्रांति गौड़,  श्री चरणी,  रेणुका ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया :फ़ीबी लिचफ़ील्ड, एलिसा हीली (कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, तालिया मैक्ग्रा, सोफ़ी मोलिन्यू, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

