कैसी होगी रांची की पिच, सपाट या पहले दिन से टर्न लेने वाली (Video)

Manoj Tiwary statement after getting fined for his post : बंगाल के स्टार बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद युवा खिलाड़ियों के IPL केंद्रित दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की और रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) पर अधिक ध्यान देने की वकालत की।