NEET-PG 2024 परीक्षा अब 7 जुलाई को, कट-ऑफ तिथि 15 अगस्त

Do career planning in a new way : हर नया साल अपने साथ बहुत सी संभावनाएं लेकर आता है। हर व्यक्ति न्यू ईयर में अपने लिए कुछ न कुछ नया सोचता है। करियर हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसके बारे में हम हमेशा ही प्लान करते रहते हैं। अगर करियर की प्लानिंग अच्छे से करें तो हम निश्चित तौर पर सफल करियर बना सकते हैं।