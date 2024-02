Paytm Payments Bank के अध्यक्ष पद से विजय शर्मा का इस्तीफा, बैंक के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

Statement of daughter Sanghamitra on questions related to Swami Prasad Maurya : समाजवादी पार्टी (SP) से इस्‍तीफा देकर हाल ही में राष्‍ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करने वाले स्‍वामी प्रसाद मौर्य की बेटी एवं बदायूं से भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने सोमवार को कहा कि वह पिछले दो-ढाई वर्षों से अपने पिता से जुड़े सवाल पूछे जाने से तंग आ चुकी हैं। पिता और बेटी के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए।