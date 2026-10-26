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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (18:35 IST)

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना खंडित हो सकता है व्रत; जानें सही नियम

rules for Karwa Chauth
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (18:42 IST)
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कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 29 अक्टूबर 2026 को पड़ रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार, करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी या भूल-चूक से व्रत खंडित हो सकता है।

करवा चौथ के दिन क्या करें (जरूरी नियम)

प्रातःकाल उठें: करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सरगी ग्रहण करें और दिन की शुरुआत करें।
व्रत का संकल्प: स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनें, पूजा-अर्चना करें और पूरे मनोयोग से निर्जला व्रत का संकल्प लें।
सोलह श्रृंगार: इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूर्ण सोलह श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक है।
चंद्र दर्शन और पारण: शाम को करवा माता की कथा सुनें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और दर्शन करने के बाद ही पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण करें।
दान-पुण्य: अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार किसी सुहागिन महिला या गरीब को सुहाग सामग्री, वस्त्र या अन्न का दान करें।

करवा चौथ के दिन क्या न करें (इन गलतियों से बचें)

देर तक सोने से बचें: व्रत के दिन सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए।
वाणी पर संयम रखें: किसी भी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग न करें और न ही किसी से झूठ बोलें।
श्रृंगार का सामान शेयर न करें: अपनी उपयोग की हुई सुहाग या श्रृंगार की वस्तुएं किसी अन्य को न दें।
काले कपड़ों से परहेज: पूजा या व्रत के दौरान काले या भूरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें। लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।
आपसी कलह न करें: इस पावन दिन पति-पत्नी को आपस में विवाद या झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
सात्विक भोजन ही लें: रात को व्रत खोलने (पारण) के बाद भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन न करें, केवल सात्विक आहार ही लें।
 
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