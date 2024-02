पुंछ में LOC पर पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा, दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी सेना ने किया संघर्षविराम के उल्लंघन से इंकार

Pakistani drone driven away on LOC in Poonch : एलओसी (LOC) से सटे पुंछ में भारतीय सेना ने उस पाकिस्‍तानी ड्रोन (Pakistani drone) को वापस उस पार गोलीबारी (firing) कर खदेड़ दिया है जिसके प्रति शक था कि वह हथियारों की डिलीवरी करने आया था। इसी तरह से एलओसी पर एक अन्‍य सेक्‍टर में दोनों मुल्‍क‍ों की सेनाओं के बीच गोलीबारी की भी खबर है। सेना ने संघर्षविराम (Ceasefire) के उल्लंघन से इंकार किया है।

जम्‍मू से मिलने वाले समाचार कहते हैं कि पुंछ का एलओसी से सटा करमाड़ा क्षेत्र गत रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। दरअसल घुसपैठिये देखने पर भारत और पाकिस्तानी सेना की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में करीब 15 मिनट तक फायरिंग की गई। अचानक हुई फायरिंग से क्षेत्र के लोग भयभीत हो गए।





संघर्षविराम के उल्लंघन से इंकार : हालांकि देर शाम हुई गोलीबारी को लेकर सुरक्षाबलों ने किसी भी प्रकार के संघर्षविराम के उल्लंघन से इंकार किया है। सूत्रों के अनुसार रात करीब 6.10 बजे करमाड़ा के उस पार तैनात पाकिस्तानी सेना की बलोच रेजिमेंट द्वारा अपने क्षेत्र में कुछ हरकत देखकर गोलीबारी की गई।

भारतीय सेना ने भी कुछ मिनट तक गोलीबारी की : उधर घुसपैठ के प्रयास की आशंका को देखते भारतीय सेना ने भी अपने क्षेत्र में कुछ मिनट तक गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्रों में इस प्रकार से अपने-अपने क्षेत्र में गोलीबारी करना नियमित सैन्य प्रक्रिया है। इस बीच दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि सेना के जवानों ने आज पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन पर कुछ गोलियां चलाईं।





दुश्मन के ड्रोन की गतिविधि पकड़ी गई : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास टोपी पोस्ट और परविंदर पोस्ट में दुश्मन के ड्रोन की गतिविधि पकड़ी गई थी और एलओसी की रक्षा करने वाले सैनिकों ने कुछ राउंड फायरिंग की और इसे पाकिस्तानी को लौटा दिया। दूसरी ओर अधिकारी ने आगे बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है।





ड्रोन की सूचना देने वाले को 3 लाख का इनाम : याद रहे, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में सीमा पार से नशीले पदार्थ, हथियार या विस्फोटक सामग्री गिराने के लिए उड़ाए गए ड्रोन की सूचना देने वाले को 3 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की जिससे कि सामग्री की बरामदगी हो सके।

Edited by: Ravindra Gupta