Boat Accident : आंसुओं और सिसकियों के बीच नाव हादसे में डूबने वालों का अंतिम संस्कार

Encounter with Naxalites in Kanker in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ के दौरान 18 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ जिले के छोटेबेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में हुई।