श्रीनगर में दर्दनाक हादसा, झेलम नदी में नाव डूबने से 4 की मौत

boat accident : जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बटवारा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। झेलम नदी में नाव डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त नाव में 10 से 12 स्कूली छात्रों सहित कई लोगों सवार थे। हादसे के बाद कई नाव सवार लापता है। SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन को घटना की सूचना दी गई थी लेकिन राहत और बचाव कार्य में देरी की गई।

#WATCH | J&K: A boat capsized in River Jhelum at Gandbal. SDRF team deployed. More details awaited: Disaster Management, J&K pic.twitter.com/hOAKvNCYtT