Jio, Airtelऔर Vodafone Idea में कौनसा प्लान आपके लिए रहेगा सस्ता, किसमें हैं ज्यादा बैनिफिट्‍स

Which plan is cheaper between Jio and Airtel : प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है। यह उन लोगों के लिए झटका है, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान्स की कीमत दुगुनी कर दी है। हम आपको बता रहे हैं कि कौनसा प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा। जियो और एयरटेल में से कौनसा प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा। ये प्रीपेड प्लान्स हैं।

पहले बात करते हैं एयरटेल की। Airtel में आपको 199 रुपए में प्रीपेड रिचार्ज प्लान की सुविधा मिलती है। इसमें कंपनी फ्री-कॉलिंग और डेटा की सुविधा देती है। इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही फ्री हेलो ट्यून्स Wynk Music का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है।

जियो में 199 रुपए में प्रीपेड रिचार्ज ले सकते हैं। इस कीमत पर कंपनी अपने ग्राहकों को फ्री कॉलिंग और डेली डेटा जैसे बेनिफिट्स देती है। जियो ने अपना 179 का प्लान बंद कर दिया है। इसके स्थान पर 199 रुपए का यह प्लान है। इस प्लान में आपको 18 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें आपको 1.5 GB प्रतिदिन का डेटा मिलेगा। JioTV, JioCinema और JioCloud का सब्क्रिप्शन आपको मिलेगा। 100 SMS प्रतिदिन के आपको मिलेंगे।







Vodafone Idea (Vi) में आपको 199 के प्लान में आपको Unlimited voice calls, 2GB data और 300 SMS प्रतिदिन मिलेंगे। इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी।