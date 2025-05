1 जून से Whatsapp इन स्मार्टफोन्स पर हो जाएगा बंद, चेक कीजिए List कहीं आपका स्मार्टफोन तो नहीं है शामिल अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन Android 5.0 या फिर उससे पुराने वर्जन पर चल रहा है उनमें Whatsapp काम नहीं करेगा।

1 जून 2025 से कई Android और iOS यानी आईफोन में वॉट्सऐप का सपोर्ट बंद होने जा रहा है। ऐसे में अगर आपको फोन में Whatsapp का सपोर्ट अचानक बंद हो जाए तो इससे बड़ी परेशानी हो सकती है। 1 जून से उन आईफोन्स पर Whatsapp काम नहीं करेगा जो अभी भी iOS 15 या फिर उससे पुराने वर्जन्स पर चल रहे हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन Android 5.0 या फिर उससे पुराने वर्जन पर चल रहा है उनमें Whatsapp काम नहीं करेगा।

List of iPhones and Androids that will no longer support WhatsApp (देखें पूरी लिस्ट)

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st gen)

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Zperia Z1

LG G2

Huawei Ascend P6

Moto G (1st Gen)

Motorola Razr HD

Moto E 2014

लिस्ट में शामिल सभी फ़ोन बहुत पहले ही पुराने हो चुके हैं। लेकिन इस समस्या के कारण आपका स्मार्टफोन नहीं चल रहा है तो आपको यह जांचना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन अप-टू-डेट है या नहीं। अगर फ़ोन में अभी भी सॉफ़्टवेयर अपडेट आ रहे हैं, जिससे iPhone iOS 15.1 या उसके बाद के वर्जन पर चलेंगे और Android Android 5.1 या उसके बाद के वर्जन पर चलेंगे, तो आपके फोन पर WhatsApp भी आसानी से चलेगा।





क्या है बंद होने का कारण व्हाट्‍सएप के इस फैसले के पीछे मुख्य कारण सिक्योरिटी है। चूंकि Apple अब इन पुराने iOS संस्करणों के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट प्रदान नहीं करता है, इसलिए डिवाइस सुरक्षा जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। लगातार सुरक्षा पैच के बिना, उपयोगकर्ता उल्लंघनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं - यही एक मुख्य कारण है कि WhatsApp लोगों से नए हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाने का आग्रह कर रहा है।