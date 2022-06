कैलिफोर्निया। व्हाट्सएप ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने यूजर्स को यह चुनने की सुविधा प्रदान कर रहा है कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनकी प्रोफाइल फोटो, अबाउट और 'लास्ट सीन' कौन देख सकता है। वैसे तो ये फीचर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये सिर्फ व्हाट्सएप के बीटा यूजर्स को ही मिलेगा।





अब तक यूजर्स के पास अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट और लास्ट सीन की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए तीन विकल्प होते थे - Everyone, My Contacts और Only me. लेकिन, अब इसमें My Contacts Except... नामक एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, जिससे आप इन सब चीजों को कुछ विशिष्ट लोगों से हाइड कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप अपना लास्ट सीन छुपाते हैं तो आप किसी का भी लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे।







अपने व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करने के बाद दुनियाभर के कई एंड्राइड और आईफोन यूजर्स के पास यह फीचर आ चुका है, जिनके पास नहीं आया, वो 15-20 दिन बाद फिर से अपडेट करके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की Privacy Settings में जाकर आप इस नए फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं।