Instagram New Feature : इंस्टाग्राम को लेकर आया बड़ा अपडेट, दोस्तों से बात करने का नया तरीका

Ruckus in Firozabad after death of Dalit youth : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फायरिंग और पथराव से स्थिति उस समय भयावह हो गई, जब बाइक चोरी के आरोप में जेल गए एक दलित युवक की मौत हो गई। मृतक का शव आज उसके परिजन घर ले जा रहे थे, अचानक उन्होंने फिरोजाबाद के सुहाग नगर चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस के साथ हंगामा करते हुए मारपीट शुरू कर दी।