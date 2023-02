How to Use Chat GPT : कैसे काम करता है चैट जीपीटी, जानिए फ्री में कैसे कर सकते हैं प्रयोग

how to use chat gpt : सॉफ्टवेयर हैजेनेरेटिव प्रेट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर (Generative Pretrained Transformer) इन दिनों चर्चाओं में है। इसे आप एक आधुनिक एनएमस (Neural network based machine learning model) भी कह सकते हैं।



यह गूगल की तरह हमें दुनिया की तमाम चीजों और विषयों के बारे में बता देता है।ChatGPT सॉफ्टवेयर गूगल की तरह ही हमें सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि पूछे गए सवालों के बारे में बहुत साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है। इसे गूगल सर्च का ही एक ऑप्शन माना जा रहा है। यह इतनी तेज तकनीक है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके विकसित होने के बाद बहुत सारे काम कुछ सेकंड या चुटकियों में कर देगा। ठीक जैसे आज मोबाइल, कैलकुलेटर और तमाम तरह की दूसरी एप्‍लिकेशंस कर रहे हैं। ChatGPT वो सारे काम कुछ ही पल में कर सकेगा, जिसे करने में इंसान लंबा वक्‍त लेता है। ALSO READ: क्‍या है ChatGPT, खा जाएगा इंसान की नौकरियां या जिंदगी करेगा आसान, शुरुआत में ही क्‍यों आया विवादों में? ऐसे शुरू हुआ Chat GPT? : Chat GPT की शुरुआत सैम अल्टमैन ने की थी। उस वक्‍त उनके साथ एलन मस्क भी थे। यह बात 2015 की है। तब यह एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी थी।



एलन मस्क ने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इस तकनीक के सीईओ सैम अल्टमैन के मुताबिक ChatGPT ने एक सप्‍ताह से भी कम वक्‍त में एक मिलियन (10 लाख) यूजर्स तक अपनी पहुंच बना ली है। बड़ा सवाल यह है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप ChatGPT का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल बिलकुल फ्री है। हो सकता है कि बाद में इसका कोई चार्ज लिया जाए। इसका प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में किया जा सकता है।

ऐसे कर सकते हैं उपयोग : इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में इसकी आधिकारिक वेबसाइट chat.openai.com को ओपन करना होगा।

यहां पर आपको अकाउंट को बनाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसमें आपके सामने Log in और Sign Up के दो ऑप्शन आएंगे । नया अकाउंट बनाने के लिए sign up पर क्लिक करें।

यहां आप गूगल से सीधे लॉगइन हो सकते हैं। अपने जीमेल पर क्लिक कर दें। दूसरे जीमेल से बनाना चाहते है तो एंटर करने के ऑप्शन पर क्लिक किया जा सकता है।

अब आपके जीमेल पर वेरिफिकेशन लिंक भेज जाएंगे। आपको उस पर क्लिक करना होगा।

अब आपको इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरना होगी। जैसे first name और last name । भरने के बाद continue पर क्लिक करें।

जीमेल वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर वैरिफिकेशन होगा। आपको जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी चाहिए, वही इंटर करें।

मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आप Chat GPT का प्रयोग कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। Edited By : Sudhir Sharma