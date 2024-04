IPL 2024 : Shubman और Rishabh Pant के बाद अब संजू को लगा लाखों का झटका RR vs GT : Rajasthan Royalsके कप्तान सैमसन पर लगा 12 लाख रूपए का जुर्माना

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Sanju Samson fined for 12 Lakh Rupees : राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान उनकी टीम के धीमी ओवर गति (Slow Over Rate) से गेंदबाजी करने के लिए 12 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।

शुभमन गिल (Shubman Gill) की अगुआई वाली गुजरात टाइटन्स (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) की चार मैच की जीत की लय तोड़ते हुए बुधवार को अंतिम गेंद के रोमांच में तीन विकेट से पराजित किया।

STORY | Rajasthan Royals skipper Sanju Samson fined Rs 12 lakh for slow over rate



READ: https://t.co/Bitqo0taoc#IPL2024



(PTI Photo) pic.twitter.com/6IBNvAh7nH — Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2024

आईपीएल के बयान के अनुसार, ‘‘राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनकी टीम ने 10 अप्रैल को जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के खिलाफ आईपीएल 2024 मैच के दौरान धीमी ओवर गति से गेंदबाजी की। ’’

इसके मुताबिक, ‘‘यह टीम का आईपीएल की आचार संहिता (Code of Conduct) के न्यूनतम ओवर गति से संबंधित पहला उल्लघंन है तो सैमसन पर 12 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। ’’