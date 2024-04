Rashid Khan ने दी राजस्थान रॉयल्स को ईदी, नहीं भूल पाएगा इस अफगान जलेबी को राजस्थान जल्द

IPL 2024, GT vs RR, Rashid Khan News : आईपीएल का 24वां मैच राजस्थान के सवाई मानसिंघ स्टेडियम में खेला गया जहां Rajasthan Royals अपनी जीत की लय को बरकरार करने उतरी थी, वे इस मैच से पहले खेले गए चारो मैच जीत चुके थे और दूसरी तरफ थी Gujarat Titans जो 5 मैचों में 2 मैच हार चुकी थी। इस मैच में अंत तक राजस्थान रॉयल्स का ही दबदबा था लेकिन करामाती खान और अफ़ग़ान जलेबी कहलाने वाले राशिद खान ने कुछ ऐसा किया कि राजस्थान रॉयल्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और राशिद खान की वजह से राजस्थान को पहली बार इस आईपीएल में हार का मुँह देखना पड़ा। आइए शुरू से बताते हैं आपको हुआ क्या।













Rajasthan Royals vs Gujarat Titans के इस मैच में बारिश की वजह से टॉस में थोड़ी देरी हो चुकी थी लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश थमी और गुजरात ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद जब राजस्थान बैटिंग करने उतरी तो फैन्स को यशस्वी जायसवाल से उम्मीदें थी। जैसी लय और कारनामा कर इस आईपीएल में वे उतरे थे, उस प्रदर्शन के आसपास का भी उनका बर्ताव और इंटेंट नहीं दिखा, उन्हें देख ऐसा लगता है कि वे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।





Jos Buttler जिन्होंने राजस्थान के आखिरी मैच में शतक जड़ा था, वे भी इस मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए और 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान का आखिरी मैच जोस का 100वां मैच भी था लेकिन वे अपनी लय को बरकरार नहीं रख सके।

फिर आए रियान पराग (Riyan Parag) और कप्तान संजू सेमसन (Sanju Samson) जिनकी 76 और 68 की पारी की मदद से राजस्थान ने गुजरात के सामने 197 का लक्ष्य रखा। संजू सेमसन काफी कॉन्फिडेंट थे कि वे इस लक्ष्य का बचाव आसानी से कर लेंगे लेकिन उन्हें कहाँ भनक थी कि सवाई मानसिंघ स्टेडियम में बारिश के साथ साथ एक तूफ़ान भी आने वाला था।







गुजरात की पारी

गुजरात की पारी में हुआ यूँ कि शुभमन गिल (Shubman Gill) और साई सुदर्शन (Sai Sudarshan) ने पहले विकेट के लिए 64 रनों की एक अच्छी साझेदारी के साथ संतुलित शुरुआत की। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 44 गेंदों में 72 रन बनाए, वहीँ साई सुदर्शन ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल की शुरुआत तो धीमी रही लेकिन फिर उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना शुरू किया और तेज गति से रन बनाए लेकिन पर्पल कैप होल्डर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने उन्हें एक अच्छी बॉल में फंसाकर आउट कर दिया।

जब वे आउट हुए तो गुजरात का स्कोर 133-5 था क्योंकि सिर्फ कप्तान ही अपनी टीम के लिए डटे हुए थे और उनके सामने धड़ाधड़ विकेट गिरे जा रहे थे। 3 विकेट कुलदीप सेन (Kuldeep Sen) ने चटकाए थे और 2 युजवेंद्र चहल ने। जब गिल आउट हुए तब गुजरात को 28 गेंदों में 64 रनों की जरुरत थी। फिर उसके बाद आए राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) जिनसे सारी टीमें डरती हैं, वे कई बार काम रनों पर विस्फोटक पारियां खेल चुके हैं वो भी आखिरी के ओवरों में लेकिन जहाँ राजस्थान के गेंदबाज राहुल से डर रहे थे वहीँ उनका बुरा सपना बनकर आए Rashid Khan.

जब शाहरुख़ खान के बाद राशिद खान आए थे तब टीम को 15 गेंदों में 40 रन की जरुरत थी। लेकिन बल्लेबाज के तौर पर underrated राशिद खान ने तेवतिया के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू की और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, कप्तान संजू ने ये ओवर आवेश खान (Avesh Khan) को दिया।





आवेश ने राशिद को पहली गेंद फेंकी जिस पर खान ने चौका ज्यादा, दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बनाए, तीसरी गेंद पर फिर से एक और चौक्का, अब यहाँ से 3 गेंदों में 5 रन की दरकार थी। राशीद ने चौथी गेंद पर एक रन लिया अब स्ट्राइक तेवतिया के पास थी, तेवतिया ने पांचवी गेंद पर 2 रन लिए लेकिन वो रन आउट हो गए। अब आखरी गेंद पर जिम्मा राशीद खान के पास था जिन्होंने इस गेंद पर चौका जड़ अपनी टीम को जिताया और इसी के साथ इन्होने अपने नाम कुछ बड़े रिकॉर्ड भी किए।



राशिद ने इस मैच में एक विकेट भी चटकाया था और उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।

राशिद खान आईपीएल के इतिहास में 25 या उससे कम उम्र के दौरान सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

25 या उससे कम उम्र में आईपीएल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी (Most Player of the Match Awards in IPL at age 25 or less)

12- राशिद खान

9-शुभमन गिल

8- ऋतुराज गायकवाड़

7 - रोहित शर्मा

7- अजिंक्य रहाणे

7- संजू सैमसन

आखिरी गेंद पर GT के लिए सबसे सफल चेज़

197 रन vs RR, जयपुर, 2024*

196 रन vs SRH, वानखेड़े, 2022

190 रन vs PBKS, ब्रेबॉर्न, 2022