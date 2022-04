विराट कोहली हुए गोल्डन डक पर आउट, ट्विटर पर ऐसे उड़ा मजाक

When the first question of the exam is from the chapter you skipped pic.twitter.com/hlXeKrUZ1y — Sagar (@sagarcasm) April 19, 2022

कुछ महीने पहले विराट कोहली के शतक का इंतजार चल रहा था, अब आईपीएल में उनके अर्धशतक का इंतजार चल रहा है। उनके लिए यह सत्र अजोबागरीब सा जा रहा है। एक पारी में वह ढंग का खेलते हुए दिखते है फिर अगली ही पारी में सस्ते में आउट हो जाते है। आज लखनऊ के खिलाफ तो वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए।लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसे चमीरा ने सही साबित करते हुए पहले ओवर में ही सलामी बल्लेबाज अनुज रावत (04) और विराट कोहली (00) को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजा। रावत ने मिड आफ पर राहुल को कैच थमाया जबकि कोहली पहली ही गेंद को प्वाइंट पर दीपक हुड्डा के हाथों में खेल गए।हालांकि विराट शून्य पर आउट होने के बाद भी कुछ अनचाहा रिकॉर्ड बना गए। करीब 4 साल बाद विराट आईपीएल में डक पर आउट हुए। चमीरा उनको पर आउट करने वाले चौथे गेंदबाज बने।इसके बाद सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर कोहली को बहुत ट्रोल किया गया।हालांकि इसके बादग्लेन मैक्सवेल ने आते ही तेवर दिखाए और चमीरा के दूसरे ओवर में लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने कृणाल पंड्या पर भी चौका जड़ा लेकिन बाएं हाथ के इसी स्पिनर की गेंद पर होल्डर को कैच दे बैठे। मैक्सवेल ने 11 गेंद में तीन चौके और एक छक्के से 23 रन बनाए।बेंगलोर की टीम ने पावर प्ले में तीन विकेट पर 47 रन बनाए।सुयश प्रभुदेसाई (10) ने बिश्नोई की फ्री हिट पर छक्का जड़ा लेकिन होल्डर की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर कृणाल को कैच दे बैठे जिससे टीम का स्कोर चार विकेट पर 62 रन हो गया।डु प्लेसी ने हालांकि एक छोर संभाले रखा और बीच में कुछ आकर्षक शॉट खेले। उन्हें शाहबाज के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला। दोनों ने 12वें ओवर में टीम के रनों का सैकड़ा पूरा किया।डु प्लेसी ने बिश्नोई पर छक्के और फिर एक रन के साथ 40 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।शाहबाज 22 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर पीछे की ओर दौड़ते हुए उनका मुश्किल कैच टपका दिया।शाहबाज हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और रन आउट हो गए। डु प्लेसी ने होल्डर की गेंद को कवर्स में खेला और शाहबाज रन के लिए दौड़ पड़े। कप्तान ने हालांकि उन्हें वापस लौटा दिया और उनके क्रीज पर पहुंचने से पहले राहुल के थ्रो पर होल्डर ने स्टंप उखाड़ दिए।बेंगलोर की टीम बड़े रन वाले ओवर नहीं ढूंढ सकी लेकिन डु प्लेसी ने होल्डर और आवेश पर चौके जड़ने के बाद बिश्नोई पर दो चौकों के साथ रन गति कम नहीं होने दी।कार्तिक ने 19वें ओवर में आवेश पर छक्का जड़ा लेकिन डु प्लेसी अंतिम ओवर में होल्डर की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर स्टोइनिस को कैच दे बैठे।डु प्लेसी ने सतर्क शुरुआत के बाद 64 गेंद में दो छक्कों और 11 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आईपीएल में अपने सर्वाधिक स्कोर की बराबरी की। उन्होंने शाहबाज अहमद (26) के साथ उस समय पांचवें विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की जब टीम आठवें ओवर में 62 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।कप्तान और सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसी चार रन से शतक से चूक गए लेकिन उनकर दमदार पारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को यहां खराब शुरुआत से उबरते हुए लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ छह विकेट पर 181 रन बनाए।