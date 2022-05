हरी जर्सी पहन कर उतरे कोहली, मैच की पहली ही गेंद पर स्पिनर को दिया विकेट (वीडियो)

Most Golden Ducks in an IPL season

[while batting in Top5]



3: Suresh Raina in 2013

3: Rohit Sharma in 2018

3: Nitish Rana in 2020

3: Virat Kohli in 2022*#RCBvSRH #Kohli — ComeOn Cricket

(@ComeOnCricket) May 8, 2022

#IPL2022 is the worst season for Virat Kohli in his IPL career. pic.twitter.com/1YABDgYb9M — Johns. (@CricCrazyJohns) May 8, 2022

Virat Kohli saving all the runs for World T20. — Nikhil (@CricCrazyNIKS) May 8, 2022

New CEO of Ducks pic.twitter.com/DBIU3xFLMS — Troll CSK Haters (@TrollCSKHaterz) May 8, 2022

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में रविवार को यहां के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।आरसीबी ने अपनी अंतिम एकादश को कोई बदलाव नहीं किया। हैदराबाद की टीम ने दो बदलाव करते हुए और फजलहक फारूकी को मौका दिया है।केन विलियमसन ने सोचा भी नहीं होगा कि टीम में किया गया बदलाव उनकी टीम को पहली ही गेंद पर विकेट दिलवा देगा। जगदीश सुचित एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं और उन्हें पहला ओवर देना इतना फायदेमंद होगा केन विलियमसन ने भी नहीं सोचा होगा।पैरों पर डाली गई जगदीश सुचित की यह पहली गेंद विराट कोहली ने लेग साइड में एक रन के लिए खेल दी लेकिन हवा में होने के कारण कप्तान केन विलियमसन ने इसको कैच कर लिया।यह गेंद उतनी खास नहीं थी फिर भी विराट कोहली अपना विकेट इस गेंद पर गंवा बैठे। यह तीसरा मौका है जब विराट कोहली इस सत्र में तीसरी बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं।एक बार फिर 0 पर आउट होने के कारण विराट कोहली का ट्विटर पर खासा मजाक बना।गौरतलब है कि इस मैच में विराट कोहली पर फैंस से लेकर विशेषज्ञों की निगाहें थी क्योंकि कोहली यह सत्र निराशाजनक रहा है। कोहली ने इस मैच से पहले 11 मैचों में 21 . 60 की औसत से सिर्फ 216 रन बनाये थे। कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अर्धशतक बनाकर फॉर्म में लौटने के संकेत दिये लेकिन पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोई कमाल नहीं कर सके। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जडे 58 रन भी कोहली ने 53 रनों पर बनाए थे जो टी-20 के लिहाज से काफी धीमी स्ट्राइक रेट है।आज पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए हरी जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी थी।