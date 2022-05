RCB की फैन गर्ल ने अपने ब्वाएफ्रैंड को मैच के बीच करा प्रपोज (वीडियो)

Girl propose to a RCB fan boy..#IPL2022

If he can stay loyal to RCB who never won a cup then he will surely stay loyal to his life partner in every situation.#IPL @RCBTweets #RCBvCSK #love #lifepartner pic.twitter.com/L5jzCTaLZV — Vineet Sharma (@Vineetsharma906) May 5, 2022

Smart girl proposing an RCB fan. If he can stay loyal to RCB, he can definitely stay loyal to his partner

Well done and a good day to propose

#RCBvCSK #IPL2022 pic.twitter.com/e4p4uTUaji — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 4, 2022

Perfect decision bythe girl to propose a rcb fan boy..

If he can stay loyal to rcb who never won a cup then he will surely stay loyal to his life partner

in every situation wether she win or fail in his life.@IPL @RCBTweets #RCBvCSK #love #lifepartner pic.twitter.com/2d6myIwIkL — Nishant Kumar (@Ni_shant_04) May 5, 2022

Best ever place to propose for cricket lovers #RCBvCSK pic.twitter.com/2mhBOYnb09 — Tamil Viratians (@Tamil_Viratians) May 4, 2022

Best place to propose



Rejection : 0

Accepted: 4#RCBvCSK pic.twitter.com/O12B2WAI2f — AP (@chocoboy24) May 5, 2022

That's the charisma of Govt job and RCB jersey. It can make you girl come to the ground and propose you in front of thousands#RCBvCSK #RCB pic.twitter.com/MYbazUiDlV — ً (@SarcasticCowboy) May 4, 2022

कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने के खिलाफ 13 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद बैंगलोर अंकतालिका में चौथे स्थान पर आ गया है। वहीं चेन्नई टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए सिर्फ 1 हार दूर खड़ा है।कल का मैच काफी रोमांचक तो था ही लेकिन इस मैच के बीच एक वाक्या हुआ। जब चेन्नई सुपर किंग्स 79 पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। उस वक्त एक आरसीबी फैन गर्ल ने अपने ब्वाएफ्रैंड को प्रपोज किया।अमूमन स्टेडियम में लड़के लड़कियों को घुटने पर बैठकर प्रपोज करते हैं लेकिन यहां पर लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया। इस बार भी लड़के की तरफ से हां ही हुई और उसने लड़की को गले लगा लिया।यह प्रपोजल बैंगलोर टीम के लिए भी अच्छा ही साबित हुआ क्योंकि यहां तक चेन्नई बेहतर स्थिति में थी और लग रहा था कि यह लक्ष्य चेन्नई हासिल कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चेन्नई लगातार विकेट गंवाती रही।बहरहाल यह वाक्या काफी वायरल हुआ और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर से लेकर कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया और लड़के और लड़की को बधाई दी।